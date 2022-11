Podcast | ‘Jasper Cillessen kan bij NEC wat schilderijen van de muur rammen’

,,Bij de coach Van Gaal komt iedereen aan zijn trekken. Vakinhoudelijk, entertainment, human interest. Alles komt voorbij", blikt Wijffels terug op de persconferentie van vrijdag, waarin Van Gaal onthulde een aantal jonge spelers mee te nemen. ,,Jonge spelers erbij halen zoals Xavi Simons had ik wel verwacht. Hij legde het uit om de hiërarchie in de groep aan te pakken. Van Gaal heeft dat altijd gedaan. Mannen als Andrés Iniesta en Xavi roemen hem nog steeds hiervoor. Thomas Müller is ook zo’n mooi voorbeeld bij Bayern. Die was al bijna weg en een jaar later stond hij in de Champions League-finale en op het WK.”