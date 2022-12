Portugese bondscoach over ruziënde Cristiano Ronaldo: ‘Of ik er blij mee was? Absoluut niet’

Journalisten vroegen Santos maandag, een dag voor het duel in de achtste finales van het WK met Zwitserland, nogmaals naar het incident. ,,Of ik de beelden heb gezien? Ja. Of ik er blij mee was? Absoluut niet”, vertelde de bondscoach. ,,Ik kon niet horen wat hij zei, het was te ver weg. Ik heb alleen gezien dat hij met een Zuid-Koreaan aan het discussiëren was. Maar het is uitgepraat en voor ons is het geen issue meer.”