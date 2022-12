Uitblinkers Denzel Dumfries en Daley Blind leiden Oranje ten koste van VS naar kwartfinales WK

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Brullend van vreugde sprong Denzel Dumfries in de armen van zijn ploeggenoten, tien minuten voor tijd, bij de achterlijn van het Khalifa International Stadium. Met een knappe volley had de uitblinker zojuist de bevrijdende 3-1 binnengewerkt, uit een perfecte voorzet van de andere vleugelback, Daley Blind.

Die goal voelde bovenal als een opluchting. Even leek Oranje het zichzelf nog totaal onnodig moeilijk te maken in Doha, in een wedstrijd die allang beslist had moeten zijn. De Amerikaanse invaller Haji Wright bracht een kwartier voor tijd even de spanning terug, maar de goal van Dumfries leidde Nederland definitief naar de kwartfinale van het WK.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wederom zal het Nederlandse publiek niet in katzwijm zijn gevallen. Oranje hield de ruimtes bovenal klein, het gunde de bal aan de modale Amerikanen, en loerde een wedstrijd lang op de tegenaanval. Geen aanleiding misschien tot een schoonheidsprijs, maar tactisch pakte het feilloos uit.

Juist tegen een tegenstander die wat meer vóóruit speelt, komt de kracht van dit Nederlands elftal het best tot uiting. Nu voor het eerst op dit WK met een prominente rol voor de vleugelbacks, want ook Blind scoorde op slag van rust, terwijl Dumfries ook nog twee assists verzorgde. Het spel zal komende vrijdag onmiskenbaar beter moeten, maar efficiëntie kun je dit Nederlands elftal niet ontzeggen.

De prachtige openingsgoal viel na tien minuten zelfs totaal plompverloren uit de Qatarese hemel, in een fase waarin er nog nagenoeg niets goed was gegaan bij Oranje. Kort daarvoor had de Amerikaan Christian Pulisic nog een opgelegde kans gemist, schietend op de benen van Andries Noppert, nadat Blind niet oplette en buitenspel ophief.

Volledig scherm Andries Noppert keert de poging van Christian Pulisic. © AP

Flitsende serie van combinaties

Het deed aan de schoonheid van de 1-0 allemaal niets af. In een fenomenaal patroon over acht schijven speelde het Nederlands elftal zich het hele veld over van het Khalifa International Stadium.

Dat begon helemaal links achterin bij Daley Blind, waarna een kaats van Memphis tot een flitsende serie van combinaties leidde, via De Roon en Klaassen, weer terug naar Memphis en daarna bij Cody Gakpo, die de opstomende Dumfries wegstuurde. De rechtsback legde de bal perfect terug bij de doorgelopen Memphis, die de bal zuiver in het doel schoof: 1-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het was zo’n goal die exact past in wat Van Gaal wil van dit Nederlands elftal, juist wanneer er ruimtes ontstaan. Oranje gunde de Verenigde Staten nadrukkelijk de bal, in de wetenschap dat de ploeg van bondscoach Gregg Berhalter de echte kwaliteit ontbeert om daarmee om te gaan.

Het neemt niet weg dat ook Nederland allesbehalve goed speelde. Ruimtes ontstonden er steeds volop in de omschakeling naar balbezit, maar ook deze keer ontbrak te vaak de finesse om tot kansen te komen. Toch was het op slag van rust alsnog raak. Vanuit een ingooi was het wederom Dumfries die werd vrijgespeeld, nu door Davy Klaassen. De ene vleugelverdediger bereikte de andere, wederom dankzij een slim teruggetrokken bal. Blind scoorde moeiteloos, met rechts nota bene: 2-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met een vrolijke sprint vierde Blind zijn waardevolle treffer, diagonaal het veld overstekend richting de reservebank. Een uitbundig feestje voltrok zich met alle 26 Oranje-spelers in één grote groepsknuffel.

Volledig scherm Daley Blind viert zijn goal. © REUTERS

De tweede helft was qua spelniveau niet veel beter. Kort na rust was ‘Team USA’ nog een paar keer gevaarlijk, toen eerst Tim Ream een kopkans kreeg uit een corner, en daarna Weston McKennie over schoot.

Met de snelheid van invaller Steven Bergwijn lagen er volop mogelijkheden voor Oranje om tot scoren te komen, maar een derde goal bleef uit. Dat leidde totaal onnodig alsnog tot een spannende slotfase. Uit een knullige terugspeelbal van Memphis kreeg invaller Haji Wright zijn eerste grote kans, van de lijn gehaald door Dumfries.

Uit de corner die volgde was het daarna alsnog raak. Opnieuw was Memphis slordig, waarna de bal via eerst Pulisic en daarna Wright in het doel zeilde: 2-1. Zowaar was de spanning even terug in het stadion, maar Dumfries maakte zijn hoofdrol compleet met de definitieve beslissing. Prompt schalde ‘Wij houden van Oranje’ van André Hazes door het stadion, vrolijk meegezongen door de plukjes Nederlandse fans tussen het publiek in Qatar.

Volledig scherm Denzel Dumfries. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.