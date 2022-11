Uitgeschakeld Qatar wil waardig WK-afscheid tegen Oranje: ‘Dit niveau is nieuw voor ons’

Bondscoach Félix Sánchez van Qatar wil dinsdag alle fans van zijn ploeg alsnog trots maken tijdens de wedstrijd tegen het Nederlands elftal op het WK. ,,We gaan proberen tegenstand te bieden”, zei de Spanjaard. ,,Maar laten we ook genieten. Het is een hele eer dat we hier staan. Hopelijk kunnen we het WK een beetje waardig afsluiten.”

De regerend kampioen van Azië is na nederlagen tegen Ecuador (2-0) en Senegal (3-1) al uitgeschakeld op het WK in eigen land. Sánchez riep zijn internationals al in de zomer bijeen, maar een voorbereiding van een half jaar leidde niet tot het gewenste resultaat. Qatar wordt op het WK in eigen land overschaduwd door andere Aziatische landenploegen. Zo stuntte Saudi-Arabië met winst op Argentinië en verraste Japan tegen Duitsland (twee keer 2-1).

,,Maar het is niet zo raar dat we zijn uitgeschakeld”, zei Sánchez. ,,We zijn een klein land en onze voetbalbond heeft in totaal zo’n 6000 leden. Senegal is de kampioen van Afrika en Ecuador de nummer 4 van Zuid-Amerika. En nu moeten we tegen Nederland, de nummer 3 van het WK van 2014. Dit niveau is nieuw voor ons. Maar ik heb wel het idee dat we iedere dag beter worden.”

Het Nederlands elftal heeft in het Al Bayt-stadion aan een gelijkspel voldoende voor een plaats in de achtste finales. Een grote zege volstaat waarschijnlijk voor de groepswinst. Bondscoach Louis van Gaal is na de duels met Senegal (2-0) en Ecuador (1-1) nog op zoek naar zijn beste elftal. ,,Maar ze hebben zoveel goede spelers”, zei Sánchez, die als jeugdcoach bij FC Barcelona werkte toen Van Gaal daar hoofdtrainer was. ,,Ik heb hem nooit echt leren kennen. Maar hij is een goede trainer. Ik heb veel respect voor hem”, aldus de bondscoach van Qatar.

