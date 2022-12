Veel blessures en weinig goals, maar Brazilië ziet zich ‘gewoon’ als favoriet: ‘Neymar gaat het doen’

Column Willem van Hanegem | Oranje kan alleen de halve finale halen als we inzien dat het tegen de VS niet goed was

Willem van Hanegem is niet onder de indruk van het spel van Argentinië, de tegenstander van Nederland in de kwartfinale. Maar ook bij Oranje is er nog veel werk aan de winkel, schrijft hij in zijn column. ,,De halve finale is mogelijk, maar alleen als we inzien dat het tegen Amerika gewoon niet goed genoeg was.’’

