Verbannen Andre Onana over WK-vertrek: ‘Vanuit de andere kant was geen behoefte aan een oplossing’

Andre Onana komt niet meer in actie bij Kameroen na een conflict met bondscoach Rigobert Song. De voormalig Ajax-doelman voelde zich genoodzaakt om met een statement te komen na zijn vroegtijdige vertrek op het WK in Qatar.

Onana stond vorige week donderdag nog onder de lat bij Kameroen toen de ploeg met 1-0 verloor van Zwitserland in de eerste wedstrijd van Groep G. In aanloop naar de spectaculaire wedstrijd van gisteren tegen Servië (3-3) werd duidelijk dat de doelman van Internazionale uit de selectie was gezet. Inmiddels is duidelijk dat Onana geen wedstrijd meer voor zijn land zal keepen in Qatar.

,,Hoewel er nog naar een oplossing is gezocht, is die er niet gekomen", laat de doelman in een statement weten. Volgens Onana lag dat niet aan hem: ,,Ik heb al mijn moeite en energie gestoken in het vinden van een oplossing, maar vanuit de andere kant was daar geen behoefte aan. Sommige momenten zijn moeilijk te verwerken. Desondanks zal ik altijd de keuzes van de mensen die de leiding hebben respecteren in het belang van het team en het land.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast

Naar verluidt zou Song aan Onana hebben gevraagd om minder risico in zijn spel te leggen. Iets waar de voormalig Ajax-keeper zich totaal niet in konden vinden. Toch laat de doelman weten zijn ploeg te zullen blijven steunen: ,,Ik wil mijn liefde voor mijn land en het nationale team uiten. Gisteren was ik niet in staat om Kameroen te helpen op het veld en, zoals ik altijd doe, en te helpen om de doelen van het team te bereiken. Ik heb me altijd goed gedragen zodat ik het team naar successen kon leiden. Ik zal mijn kracht over blijven brengen op mijn teamgenoten, omdat we hebben laten zien dat we ver kunnen komen in dit toernooi”, aldus Onana.

Hij vervolgt: ,,De waardes waar ik als persoon en speler voor sta, zijn de waardes die mij identificeren en die mijn familie me heeft meegegeven in mijn jeugd. Voor Kameroen uitkomen is altijd een privilege geweest, het land voor alles en altijd.”

Eerder liet Song nog weten dat Onana mogelijk nog terug kon keren in de selectie. ,,Hij is een belangrijke speler, maar we zitten in een moeilijk toernooi. Ik moet ervoor zorgen dat het teambelang boven dat van elk individu staat. Ik zal later ingaan op de specifieke details van deze kwestie", zei Song. De oplossing is er dus echter niet gekomen.

