Verdrietige Cristiano Ronaldo vliegt na uitschakeling niet naar Portugal

Zonder Cristiano Ronaldo en nog negen andere spelers is de nationale voetbalploeg van Portugal richting Lissabon vertrokken. De vedette van de Europees kampioen van 2016 blijft volgens de nationale voetbalbond van zijn land met zijn familie vakantie vieren in Qatar, na de nederlaag in de kwartfinale tegen Marokko ( 1-0 ) op het WK.

Misschien reist Ronaldo binnenkort ook nog wel even naar Saoedi-Arabië, waar volgens veel mediaberichten de steenrijke club Al-Nassr hem een megacontract wil laten ondertekenen. Hij zou daar in 2,5 jaar maar liefst 500 miljoen euro kunnen verdienen. Een duizelingwekkend bedrag, zelfs voor iemand die al meer dan een miljard euro bij elkaar heeft gevoetbald. De 37-jarige Ronaldo ontkende na de zege van Portugal op Zwitserland in de achtste finales van het WK (6-1) dat hij al zijn jawoord aan Al-Nassr heeft gegeven. ,,Dat klopt niet”, was zijn korte reactie.

Ronaldo zit op dit moment zonder club. Trainer Erik ten Hag en Manchester United hebben hem niet meer nodig. Eerder dit seizoen weigerde hij in te vallen bij de Engelse club. Na een explosief interview van de Portugees was de maat vol. ,,Ik werk graag met spelers van wereldklasse. Ik weet dat ze het verschil kunnen maken en je kunnen helpen je doelen te bereiken. Daarom wil je zulke spelers in je kleedkamer hebben. Maar wat is gebeurd, is gebeurd. Ik moet keuzes maken rond spelers die niet presteren en het beste team kiezen", zei Ten Hag.

Volledig scherm © AFP

Ronaldo belandde op het WK ook bij Portugal op de bank. Bondscoach Fernando Santos koos tegen Zwitserland voor Gonçalo Ramos, die zijn uitverkiezing bekroonde met drie treffers. Ramos verscheen ook aan de aftrap voor het duel met Marokko. Ronaldo mocht na 51 minuten invallen maar kon niet meer voorkomen dat zijn ploeg werd uitgeschakeld. En dat deed hem zichtbaar heel veel pijn.

De topscorer aller tijden van Portugal (118 doelpunten) verliet na het laatste fluitsignaal snel het veld en liet zijn tranen de vrije loop. Hij duwde een ballenjongen weg en zocht snel de kleedkamer op. Honderden journalisten wachtten hem vergeefs op. De aanvaller liet zich niet meer zien na zijn 196ste landenwedstrijd, waarmee hij het aantal interlands van Bader Al-Mutawa uit Koeweit evenaarde.

Volledig scherm Bondscoach Fernando Santos troost Cristiano Ronaldo. © ANP / EPA

De 37-jarige aanvaller schreef eerder op het WK in Qatar al geschiedenis met een treffer tegen Ghana. Hij heeft als eerste speler op vijf WK’s gescoord. Ronaldo grossiert in records maar op zijn palmares ontbreekt de wereldtitel, de absolute hoofdprijs voor veel voetballers.

Alles winnen, behalve het wereldkampioenschap. De 35-jarige Lionel Messi kan er over meepraten. Maar de grote vedette van Argentinië is nog kansrijk, na een zege na strafschoppen op het Nederlands elftal in de kwartfinale. Maar het zoveelste en misschien wel laatste grote duel tussen Messi en Ronaldo blijft volgende week achterwege in de finale van het 22ste WK voetbal in Qatar.

