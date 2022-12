Virgil van Dijk mist eerste Nederlandse penalty: ‘Dat wordt weer oefenen’

,,Dit is emotioneel en moeilijk", beaamde ook Van Dijks partner in de verdediging Nathan Aké. ,,We hebben gestreden en alles gegeven. De invallers hebben de wedstrijd veranderd, maar het is pijnlijk om deze zo te verliezen. We hebben hierop getraind", doelde Aké onder meer op de variant waaruit Nederland de 2-2 maakte. ,,Je zag dat Wout en Luuk als wapen het verschil maakten.”



,,We hebben gestreden om tot penalty's te komen", gaat Aké verder. Vlak voor het laatste fluitsignaal van de Spaanse kaartentrekker Antonio Mateu Lahoz kwam Oranje nog goed weg toen Argentinië de paal raakte. Het werden strafschoppen. ,,Dan is het een loterij en een pijnlijke manier om hem zo te verliezen. Uiteindelijk is het fifty-fifty. Maar we hebben hard gestreden en ik denk dat we met het hoofd omhoog dit WK mogen verlaten.”