Virgil van Dijk mist eerste penalty: ‘Tachtigduizend fluitende Argentijnen kun je niet simuleren’

Uiteindelijk waren het invallers Luuk de Jong en met name Wout Weghorst die voor de benodigde impuls zorgden bij Oranje. Weghorst hield de Nederlandse droom met doelpunten in de 83ste en 101ste minuut aanvankelijk in leven. In de verlenging kon Oranje de druk vervolgens niet op Argentinië houden. We kwamen terug en dan wil je door natuurlijk. We speelden wat vaker de lange bal, ook vanuit onze keeper. Maar de 3-2 zat er niet meer in. Het was een hectische avond waarin heel veel gebeurde.”



,,We hadden echt het geloof dat het vanavond zou gebeuren met deze speciale groep jongens, maar helaas is dat niet gelukt. Ik ben teleurgesteld, verdrietig en alles door elkaar. Dit doet pijn", aldus Van Dijk, die ook wist dat het voor Oranje het laatste kunstje was onder het bewind van Louis van Gaal. ,,We hebben veel van hem geleerd. Het is jammer dat het zo is geëindigd. Ik ben trots dat ik de aanvoerder was van zijn team en ik wens hem en Truus het allerbeste.”