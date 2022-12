Voor zevende keer in acht duels verlenging voor Kroatië: ‘Het kan bij ons niet zonder drama’

Mario Pasalic schoot de beslissende penalty binnen nadat doelman Dominik Livakovic drie inzetten van Japanners had gepareerd. Eerder had Ivan Perisic met een rake kopbal een achterstand door een doelpunt van Daizen Maeda ongedaan gemaakt. In de resterende tijd en de verlengingen werd niet gescoord.



,,Blijkbaar kan het bij ons niet zonder drama”, zei Modric, die met zijn land vier jaar geleden tegen Frankrijk verliezend finalist was. ,,We zijn meer dan gelukkig met het bereiken van de kwartfinales. Het was een heel moeilijke wedstrijd tegen een stugge ploeg.”

Volledig scherm Luka Modrid met de vlag van Zadar, zijn geboorteplaats. © REUTERS

De Kroaten zijn inmiddels eraan gewend dat ze extra speeltijd nodig hebben. Zeven van hun laatste acht duels in de knock-outfase op grote toernooien kenden ten minste verlengingen. De enige uitzondering was de WK-finale van 2018 waarin Frankrijk in de reguliere speeltijd met 4-2 te sterk was. ,,We hebben karakter getoond vandaag nadat we achter waren gekomen”, vertelde Modric, die vroeg in de verlenging gewisseld werd. ,,En ‘Livi’ (doelman Dominik Livakovic, red.) heeft voor een mirakel gezorgd.”

Bondscoach Zlatko Dalic noemde het bereiken van de kwartfinales “een topresultaat”. En het is nog niet klaar, want komende vrijdag mogen de Kroaten het (zo goed als zeker) gaan opnemen tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië. ,,Onderschat nooit een Kroaat. Wie dat doet zal spijt krijgen. We gaan er helemaal voor”, aldus Dalic.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.