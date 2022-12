Voormalig assistent Gerard van der Lem lacht om kritiek op Louis van Gaal: ‘Niet gek opkijken als hij gewoon de finale haalt’

Bij Ajax draaide het naast resultaat ook om aantrekkelijk voetbal spelen, altijd in de herkenbare 4-3-3-formatie. ,,Dat systeem was heilig. We waren romantici, voetbal was voor het publiek”, zegt Van der Lem. ,,Maar Louis is altijd al beschouwend en analyserend geweest, ook in die tijd. De voetbalsport evolueert. Daar kijkt Louis natuurlijk ook naar, dat hij mee-evolueert. Het is heel simpel: hij is tot de conclusie gekomen dat hij met het huidige systeem veel meer kans heeft op succes.”