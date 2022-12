Wéér sensationele ontknoping op WK: Zuid-Korea via treffer in blessuretijd naar achtste finale

Een doelpunt in blessuretijd van Zuid-Korea tegen Portugal (2-1) zorgde voor een sensationele ontknoping van groep H. Van de laatste plaats wipte het land door een treffer van Hwang Hee-chan over Uruguay én Ghana heen en werd kwalificatie voor de achtste finales een feit.

Vreugde en sensatie op het ene veld, tranen op het andere. Zuid-Korea was vier minuten blessuretijd verwijderd van uitschakeling en de laatste plaats in groep H. En toen speelde aanvoerder Heung-min Son de bal naar Hwang Hee-chan, die de 2-1 tegen Portugal binnenschoot en een Zuid-Koreaans volksfeest ontketende op de tribunes in Qatar.

Pakweg een minuut later stonden de tranen in de ogen van de net gewisselde Uruguay-spits Luis Suárez, die lang in de veronderstelling was dat zijn land zich zou plaatsen voor de achtste finales door de comfortabele 2-0-voorsprong tegen Ghana.

Volledig scherm Luis Suárez © AFP

Lang moesten de spelers van Zuid-Korea wachten tot Ghana – Uruguay afgefloten was, hopend dat Uruguay niet de 3-0 zou maken die alsnog zou zorgen voor uitschakeling. Dat laatste gebeurde niet en dus plaatste het land zich, bijna tien zenuwslopende minuten na het affluiten van de eigen wedstrijd, tegen alle verwachtingen in voor de knock-outfase.

Heel veel zicht had Zuid-Korea aanvankelijk niet op de achtste finales. Portugal moest verslagen worden én Ghana mocht niet winnen van Uruguay. Die laatste zorgen werden snel weggenomen. Na een gemiste strafschop van Ghana liep Uruguay snel uit naar 2-0 door twee treffers van Giorgian de Arrascaeta.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ricardo Horta

Maar Portugal had na vijf minuten al 1-0 gemaakt tegen Zuid-Korea. Ricardo Horta, één van de aanvalspartners van Cristiano Ronaldo en speler van Braga, scoorde bij zijn WK-debuut, net als Rafael Leão en João Félix eerder tegen Ghana (3-2). Het was voor het eerst dat Portugal in de eerste helft scoorde dit toernooi, na vijf doelpunten in de tweede helft.

Volledig scherm Ricardo Horta © AP

Zuid-Korea gaf niet op en maakte vrijwel tegelijk met het eerste doelpunt van Uruguay gelijk, door een doelpunt van verdediger Kim-Young-gwon. Dat betekende dat één extra treffer het virtuele puntentotaal van de Zuid-Koreanen op vier zou zetten, hetzelfde aantal als Uruguay. Ghana zou blijven steken op drie en dus waren de achtste finales ineens niet zo ver meer verwijderd. Zeker omdat Zuid-Korea dus, als het 2-1 zou maken, op doelsaldo boven Uruguay (bij een stand van 2-0 tegen Ghana) zou eindigen.

Portugal groepswinnaar

Alleen kon Zuid-Korea eigenlijk de hele wedstrijd aanvallend nauwelijks een vuist maken. Tot dat ene magische moment in blessuretijd van Son en Hwang Hee-chan. Portugal gaat ondanks de nederlaag als groepswinnaar naar de achtste finales, waar de nummer twee uit poule G (Brazilië, Zwitserland, Servië en Kameroen) wacht. En voor Zuid-Korea wacht de winnaar van die poule – maar voor dat land is het WK natuurlijk allang geslaagd. De grote verliezer is Uruguay, met de symbolische tranen van Suárez fraai in beeld gebracht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.