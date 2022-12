Welke landen overleven de kwartfinales van het WK? Laat ons weten wat jij denkt

‘Wereldma­rok­ka­nen’ frustreren Spanje, dat vergeet dat er op een WK ook gebeten moet worden

In een zinderende, heerlijke entourage schreef Marokko geschiedenis in Doha: het won na strafschoppen van Spanje, vermoedelijk de beroerdst schietende landenploeg ter wereld. De vreugde bij de overwinnaars was er niet minder om: 3-0.

