WK-nieuws 29 novemeber | Bale denkt niet aan stoppen bij Wales, Britse staatssecretaris draagt OneLove-band

Brazilië na moeizame zege op stug Zwitser­land door naar achtste finales WK

Zonder de geblesseerde vedette Neymar kwam Brazilië tegen een gedisciplineerd spelend Zwitserland moeilijk tot kansen. De weinig scorende Casemiro was zeven minuten voor tijd goed voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0. Brazilië is nu samen met Frankrijk het enige land dat al na twee duels is geplaatst voor de achtste finales.

28 november