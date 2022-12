WK-nieuws 6 december | Pepe pakt record met goal, Luis Enrique wil niet praten over toekomst

Huis van Oranje in ArenA keert na één duel afwezig­heid terug, met commentaar van Jack van Gelder

De wedstrijd van het Nederlands elftal in de kwartfinales van het WK in Qatar wordt vrijdagavond uitgezonden op grote schermen in de Johan Cruijff ArenA. De KNVB organiseert dan weer het zogeheten Huis van Oranje. Het elftal speelt op 9 december voor het eerst op dit WK een wedstrijd in de Nederlandse avond (aftrap 20.00 uur).

