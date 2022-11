WK voetbal 2022 | Dit is het programma van het Nederlands elftal in Qatar

Het Nederlands elftal heeft bij het wereldkampioenschap voetbal in Qatar een eerste kans op het bereiken van de achtste finales laten liggen. Oranje stelde tegen Ecuador flink teleur (1-1) en wist op de treffer na geen doelpoging te noteren. Het elftal van bondscoach Louis van Gaal mocht het meest tevreden zijn met het gelijkspel.



Onderstaand schema is met Nederlandse tijden, in Qatar is het twee uur later.