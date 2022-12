WK voetbalpodcast | ‘Matthäus en Pearce analyseren zich suf dit WK, maar braken als trainer nooit door’

Primeur voor Saoedi-Ara­bië: Formule 1-seizoen begint in 2024 in Djedda

Het Formule 1-seizoen begint in 2024 voor het eerst in Saoedi-Arabië. Zo kan de race plaatsvinden voor de ramadan, die dat jaar van 10 maart tot 8 april duurt. Het is nog niet bekend wanneer de openingsrace is, maar meestal is dat ergens begin maart.

