WK Voetbalpodcast | ‘Oranje moet uit het gevecht met de Argentijnen blijven’

Een dag voor de wedstrijd was het tijd voor de traditionele persconferenties van de bondscoaches. Liet Van Gaal iets los over het strijdplan? Wijffels: ,,In deze fase van het toernooi wordt er geen snipper meer prijs gegeven. Maar je kunt het zelf wel invullen. Geen balverlies lijden op eigen helft. Toch zijn er kansen. Als je voorbij de druk van Argentinië kan spelen, ligt er geweldige ruimte. Ik zou er niet van gek van opkijken dat Memphis en Bergwijn in de spits gaan spelen. Argentinië heeft moordenaars op het middenveld, dus je zal creativiteit op het middenveld moeten hebben. Oranje moet juist uit het gevecht blijven.”

Voetballend zijn er kansen voor Oranje. Al zijn de Argentijnen na een valse start ook in het WK gegroeid. ,,Ik heb wel idee dat Argentinië per wedstrijd beter is geworden”, zegt Gouka. ,,Tegen Frenkie de Jong zei ik dat het bij Oranje ook beter was geworden, die zei dat het na de tweede wedstrijd inderdaad beter ging. Toch is het niet zo snel gegaan als bij de Argentijnen. Bovendien zie je dat Argentinië in wedstrijden na de 1-0 ook vaak doorjaagt op meer goals. Ze zakken dan niet in, zoals je vaak ziet bij teams.”