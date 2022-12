WK voetbalpodcast | ‘Voetbal is geen jurysport, het gaat om het resultaat!’

Oranje heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. Amerika werd met 3-1 verslagen. Goed was het spel niet, maar effectief wel. Dus genoeg stof om over te praten voor Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels en Mikos Gouka. Ook met het oog op de tegenstander: Argentinië.

,,Ik ben bang dat dit het is bij Oranje. Het gaat niet heel veel meer worden dan dit”, analyseert Wijffels het duel met VS. ,,En misschien is ook niet meer nodig dit toernooi. Van Marwijk in 2010 en Van Gaal in 2014 en nu hebben een manier gevonden om het Nederlands elftal te wapenen tegen alle tegenstanders in de wereld. Dat heeft twee medailles opgeleverd op een WK. Voetbal gaat in eerste instantie om resultaat. Het is toch geen jurysport?”

Gouka is het daar niet helemaal me eens. ,,Je mag toch concluderen dat het nog niet genoeg is wat we nu van het Nederlands elftal zien? Van Gaal zegt dat zelf ook, net als de spelers. In balbezit was het niet goed genoeg bij Oranje. Van Gaal wisselt in de rust niet voor niets twee spelers.”

,,Maar hoe schaal je Oranje in?”, vraagt Wijffels zich af. ,,Het is toch niet reëel dat we even op dit wereldpodium de halve finale halen. Tenzij je een list verzint. In het buitenland kijken ze met meer realisme naar wat er gebeurt in ons voetbal. Soms lijkt het wel of het bij ons nog de jaren ’70 is.”

