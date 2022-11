Zijn carrière staat bol van tegenslag en foute keuzes, maar de ‘tower uit Joure’ gaat nu wel naar het WK

Qatar weigert compensa­tie slachtof­fers in de bouw: ‘Waar zijn ze, heb je namen?’

Qatar is tegen de oprichting van een compensatiefonds voor migranten die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt op de bouwplaatsen voor het komende WK voetbal. ,,Elk overlijden is een tragedie, maar er zijn geen criteria om dit fonds op te richten”, zegt Ali ben Samikh Al-Marri, de minister van Arbeid, in een interview met het Franse persbureau AFP. ,,Waar zijn de slachtoffers? Heb je de namen?”

