Zo laat komt Oranje in actie in de achtste finales en dit zijn de mogelijke tegenstanders

Met de 2-0 overwinning in de afsluitende groepswedstrijd tegen Qatar plaatste het Nederlands elftal zich voor de knock-outfase van het WK. Als nummer één van groep A is Oranje in de achtste finales gekoppeld aan de ploeg die als tweede eindigt in groep B. Wat zijn de mogelijke tegenstanders en wanneer moet de formatie van bondscoach Louis van Gaal weer aan de bak? Wij zetten het hier voor je op een rij.

Mocht je plannen aan het maken zijn voor komend weekend, pak je agenda er dan maar bij. Het Nederlands elftal komt zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd in actie en strijdt dan om een plaats in de kwartfinales. Het duel wordt gespeeld in het Khalifa International Stadion in Al Rayyan. Daar werd ook de groepswedstrijd tegen Ecuador al afgewerkt.

Omdat Van Gaal zijn ploeg een goede kans toedicht op de wereldtitel, kijken we alvast stiekem vooruit. Als Nederland de kwartfinale haalt dan wordt dat duel afgewerkt op vrijdag 9 december om 20.00 uur. Een eventuele halve finale is dinsdag 13 december (20.00 uur) en het WK wordt op zondag 18 december afgesloten met de finale om 16.00 uur.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mogelijke tegenstanders in achtste finales

Nederland hoeft niet lang te wachten voor duidelijk wordt welk land zaterdag de tegenstander is in de achtste finales. De ontknoping in poule B is namelijk vanavond al. Om 20.00 uur staan de volgende duels op het programma.

Wales - Engeland

Iran - Verenigde Staten

De huidige stand in groep B

1. Engeland 2-4 (+4)

2. Iran 2-3 (-2)

3. Verenigde Staten 2-2 (0)

4. Wales 2-1 (-2)

Alle vier deze landen zouden nog als tweede kunnen eindigen in de poule en dus de volgende tegenstander van Oranje kunnen worden. Hoe zit dat precies? We leggen het uit aan de hand van het resultaat bij de wedstrijd tussen Engeland en Wales.

Engeland wint van Wales

Als Engeland wint, is de wereldkampioen van 1966 groepswinnaar en eindigt Wales als vierde. Dan speelt Oranje dus tegen Iran of de Verenigde Staten. Alleen als de Amerikanen Iran verslaan, speelt Nederland in dat geval tegen de VS. Wint Iran of eindigt de wedstrijd gelijk, dan zijn de Aziaten de volgende opponent van Oranje.

Engeland speelt gelijk tegen Wales

Bij een remise valt het doek voor Wales en wordt Engeland eerste of tweede. Om ten koste van Engeland groepswinnaar te worden, heeft Iran dan aan een zege genoeg. De Verenigde Staten moeten winnen met minimaal vijf doelpunten verschil om Engeland nog in te halen. Anders is het weer zo dat Iran of de Verenigde Staten uitmaken wie er tweede wordt. Dan geldt het scenario van hierboven weer.

Engeland verliest van Wales

Bij een nederlaag kan Engeland in veel gevallen alsnog groepswinnaar worden. Wales moet namelijk een flink doelsaldo ten opzichte van Engeland goedmaken. Wales heeft dan wel een kans om als tweede te eindigen, al is het dan afhankelijk van een gelijkspel bij de Verenigde Staten tegen Iran. Komt er een winnaar bij die wedstrijd, dan gaat Iran of de Verenigde Staten met de groepswinst aan de haal en speelt Oranje zaterdag tegen Engeland.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.