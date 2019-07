Amerikaanse voetbalsters oogsten prijzen na wereldtitel

De speelsters reden in een open bus door de stad terwijl vanuit de gebouwen confetti en papiersnippers in de kleuren van de Amerikaanse vlag naar beneden werden gegooid.



Na een wederom gloedvolle speech van aanvoerster Megan Rapinoe, gekozen tot beste speelster van het WK, vloog de selectie door naar Los Angeles voor de uitreiking van de ESPY-awards (Excellence in Sports Performance Yearly). De voetbalsters werden daar vanzelfsprekend gekozen tot ploeg van het jaar. Alex Morgan ontving de prijs voor de sportvrouw van het jaar. De Amerikaanse spits maakte zes doelpunten op het WK, waarvan vijf in de eerste groepswedstrijd tegen Thailand. Morgan versierde in de finale tegen Nederland ook de strafschop waaruit Rapinoe de score kon openen.