BBC baart opzien bij persconferentie Marokko: ‘Zijn er homoseksuele speelsters in jullie ploeg?’

Met Marokko kwalificeerde een Arabisch land zich voor het eerst voor het WK vrouwenvoetbal en dat zorgde al voor de nodige reuring. Als Nouhaila Benzina in actie komt, wordt ze de eerste speelster die een hoofddoek zal dragen op een wereldwijd voetbaltoernooi. De verdedigster kwam niet in actie tijdens de eerste wedstrijd van Marokko (6-0-nederlaag tegen Duitsland), maar wordt zondag tegen Zuid-Korea wel op het veld verwacht.

In de aanloop naar die partij tegen Duitsland, gebeurde ook iets opmerkelijks op de persconferentie. Omdat er op seks tussen mensen van hetzelfde geslacht in Marokko nog steeds een maximumstraf van drie jaar cel en een boete staat, wilde een journalist van BBC World Service van aanvoerster Ghizlane Chebbak weten of er veel lesbiennes in de selectie zitten. ,,In Marokko is het illegaal om een homoseksuele relatie te hebben. Zijn er speelsters in jullie selectie en hoe is het leven voor hen in Marokko?”, luidde de vraag.

Volledig scherm Nouhaila Benzina op training met Marokko op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. © REUTERS

De official van de FIFA greep meteen in. ,,Sorry, maar dit is een politieke vraag. We houden het hier op voetbalgerelateerde vragen.” Tot onvrede van de journalist: ,,Dit gaat niet om politiek, maar om mensen. Geef haar alsjeblieft de mogelijkheid te antwoorden.” Chebbak glimlachte even en schudde vervolgens haar hoofd. De BBC heeft zich inmiddels verontschuldigd voor het incident. ,,We erkennen dat deze vraag ongepast was. We hadden niet de intentie om schade of stress te berokkenen.”

Mediawereld reageert geschokt

De andere aanwezige journalisten op de persconferentie waren alvast gechoqueerd. Op sociale media werd de vraagstelling achteraf veroordeeld. ,,Vanuit het perspectief van schadebeperking, was deze vraag alles behalve gepast voor een speelster. De speelsters in kwestie zouden achteraf gevaar lopen", tweette Steph Yang van The Athletic. ,,Natuurlijk gaan we het hebben over de invloed van politiek op sport tijdens dit WK en dat is ook van levensbelang. Maar we moeten oppassen met vragen die schade kunnen berokken door die politiek.”

Vanuit het perspec­tief van schadebe­per­king, was deze vraag alles behalve gepast. De speelsters in kwestie zouden achteraf gevaar lopen Steph Yang, The Atletic

,,De vraag van de journalist was bijzonder ongepast", was het oordeel van Shireen Ahmed van het Canadese CBC. ,,Schadebeperking doet ertoe en het stellen van zo'n vraag aan de aanvoerster of coach was ongepast. De vraag werd meteen weggewuifd door de moderator van de FIFA, maar had in de eerste plaats niet moeten gesteld worden. Dit gaat niet om journalistieke vrijheid. Je kan vragen stellen over sociale wetten op verschillende plaatsen zonder mensen daarbij in gevaar te brengen. Maar journalisten hebben ook de verplichting om fair, accuraat en tactvol te zijn. Als er een kans bestaat dat je iemand leed aandoet, is dat niet alleen onethisch maar ook gevaarlijk.”

Volledig scherm Ghizlane Chebbak, de kapitein van Marokko, op de bewuste persconferentie. © AFP

Chebbak over Marokkaanse vrouwenvoetbal

Op een andere vraag antwoordde Chebbak ‘trots’ te zijn Marokko als eerste Arabische land op een WK voor vrouwen te vertegenwoordigen. ,,We voelen dat er een zekere druk en verantwoordelijkheid op ons ligt om een goed beeld te schetsen. Dat het Marokkaanse vrouwenvoetbal de voorbije jaren grote stappen heeft gezet.”

Op het recentste WK bij de mannen in Qatar, konden de mannen dat alvast tonen. Pas in de halve finale werd Marokko uitgeschakeld door Frankrijk (2-0). Tegen Duitsland, een van de favorieten op de eindzege, liep het met dat 6-0-verlies echter mis.