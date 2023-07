Beslissing in Groep E nadert: dit zijn de scenario's voor de Oranje Leeuwinnen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de tweede speelronde is Amerika koploper in groep E met vier punten, evenveel als de Oranjevrouwen. De Verenigde Staten hebben een beter doelsaldo (4-1 tegenover 2-1). Dat land speelt nog tegen Portugal (dat drie punten heeft), terwijl de ploeg van bondscoach Andries Jonker de minste tegenstander van de groep treft. Vietnam staat laatste met nul punten en een doelsaldo van 0-5. De VS spelen hun wedstrijd op hetzelfde moment als Oranje: dinsdag om 9.00 uur Nederlandse tijd.

De Oranje Leeuwinnen hebben er baat bij om als groepswinnaar te eindigen. De nummer 1 van groep E speelt tegen de runner-up uit groep G, terwijl de nummer twee de groepswinnaar treft. Groep G bestaat uit favoriet Zweden (de nummer drie van de FIFA-wereldranglijst), Argentinië, Italië en Zuid-Afrika.

Zweden staat op zes punten na zeges op Zuid-Afrika (2-1) en Italië (5-0). Italië staat tweede met drie punten na een late overwinning op Argentinië (1-0). Argentinië en Zuid-Afrika pakten allebei een punt, tegen elkaar. Bondscoach Jonker zegt dat hij ruim wil winnen van Vietnam om zo de kans te vergroten dat Zweden wordt vermeden, al bewezen de Oranjevrouwen op het WK in 2019 ook van die ploeg te kunnen winnen. Toen schoot Jackie Groenen haar ploeg in de verlenging naar de finale.

Als de Oranjevrouwen groepswinnaar worden, speelt de ploeg die nu in Nieuw-Zeeland verblijft in het Australische Sydney. Als nummer twee spelen ze in Melbourne. Oranje wil groepswinnaar worden en dus zijn doelpunten tegen Vietnam nodig. Dat land incasseerde drie doelpunten van de VS.

Dat is wel allemaal in de gedachte dat regerend wereldkampioen Amerika ‘gewoon’ van Portugal wint. Normaal gesproken is dat moeilijker dan van Vietnam winnen. Vietnam is al uitgeschakeld op het WK, terwijl Portugal alles op alles zal willen zetten om te stunten tegen de VS en daarmee verrassend kwalificatie voor de achtste finales af te dwingen. Portugal verloor van Nederland (1-0) en won met 2-0 van Vietnam. De Oranjevrouwen hebben aan een punt genoeg om zeker te zijn van kwalificatie voor de achtste finales, bij verlies kunnen ze in theorie nog derde worden in de groep.

WK matchcenter

Check hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal 2023 in Nieuw-Zeeland en Australië, alle uitslagen en de standen in de groepen.

Voor de Nederlandse tv-kijker zou een tweede plek in de poule overigens voordeliger zijn. Dat betekent dat (de) volgende wedstrijd(en) in de Nederlandse ochtend is/zijn. Als groepswinnaar is de achtste finale in het holst van de nacht, net als een eventuele kwartfinale.

Dinsdag 1 augustus, 9.00 uur (Nederlandse tijd): Nederland - Vietnam

Dinsdag 1 augustus, 9.00 uur (Nederlandse tijd): Verenigde Staten - Portugal

Zondag 6 augustus, 4.00 uur (Nederlandse tijd): Winnaar groep E - runner-up groep G (achtste finales)

Zondag 6 augustus, 11.00 uur (Nederlandse tijd): Runner-up groep E - winnaar groep G (achtste finales)

Vrijdag 11 augustus, 3.00 uur (Nederlandse tijd): kwartfinale als groepswinnaar

Vrijdag 11 augustus, 9.30 uur (Nederlandse tijd): kwartfinale als runner-up in de poule

Bekijk hieronder de standen en het speelschema (de Oranje Leeuwinnen zitten in Groep E)

