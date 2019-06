China nog in de race na zege op Zuid-Afrika

Van der Gragt na lang blessure­leed: ‘Nooit getwijfeld dit WK te halen’

19:26 Stefanie van der Gragt (26) maakte vorig jaar haar droomtransfer naar FC Barcelona, maar speelde door blessureleed weinig. Bij Oranje is de verdediger nu onomstreden. ,,Het was soms pittig alleen in het buitenland, maar ik heb nooit getwijfeld dat ik dit WK zou halen.’’