Column Vivianne Miedema | Bedrijven in Nederland moeten nú investeren in vrouwenvoetbal, anders word je weer ingehaald

WK vrouwen­voet­bal 2023 | Wiegman of Oran­je-beul Spanje: wie pakt de wereldti­tel?

Voor de Nederlandse voetbalsters is het WK in Australië en Nieuw-Zeeland voorbij. De ploeg van bondscoach Andries Jonker verloor in de kwartfinales na verlenging met 2-1 van Spanje. De Spaanse voetbalsters versloegen Zweden met 2-1 en staan in de finale, waarin het Engeland van Sarina Wiegman na de 3-1 winst op gastland Australië de tegenstander is.