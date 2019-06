Cristiane loodst Brazilië met hattrick voorbij Jamaica

Het vrouwenteam van Brazilië is goed begonnen aan het WK voetbal in Frankrijk. Dankzij een hattrick van Cristiane werd in het Stade des Alpes in Grenoble met 3-0 gewonnen van Jamaica, dat debuteert op een WK.

Cristiane opende al na een kwartier spelen de score met een kopbal. De voorzet kwam daarbij vanaf links van de voet van Andressa Alves, teamgenote van Lieke Martens bij FC Barcelona. De 34-jarige Cristiane, die zelf in eigen land uitkomt voor São Paulo FC, verdubbelde de marge in de 50ste minuut opnieuw op aangeven van Andressa Alves. In de 64ste minuut maakte Cristiane er met een vrije trap via de onderkant van de lat ook nog 3-0 van.



Daarmee werd ze de oudste maker van een hattrick ooit op een WK voor vrouwen. Dat record stond voor dit toernooi op naam van de Amerikaanse Carli Lloyd, die vier jaar geleden in de WK-finale tegen Japan in Canada een hattrick maakte in de eerste zestien minuten van de wedstrijd. De laatste Braziliaanse speelsters die een hattrick maakten op een WK waren Sissi en Pretinha op het WK 1999 in de Verenigde Staten in de 7-1 zege op Mexico. Bij Brazilië zat sterspeelster Marta nog op de reservebank, omdat zij nog op de weg terug is van een blessure.

Zevende WK voor Formiga

Bij Brazilië begon de 41-jarige Formiga in de basis en daardoor is ze de oudste speelster ooit op een WK: 41 jaar en 98 dagen. Formiga neemt het record over van de Amerikaanse Christie Rampone met 40 jaar en 11 dagen. De Braziliaanse middenveldster doet in Frankrijk voor de zevende keer mee aan een WK. In 1995 was ze er op 17-jarige leeftijd voor het eerst bij. De FIFA meldde dat 150 speelsters die nu op het WK spelen toen nog niet geboren waren.

Eerder op de middag had Italië in de eerste wedstrijd in poule C al met 2-1 gewonnen van Australië. Juventus-ster Barbara Bonansea maakte in de 94ste minuut met een kopbal de winnende goal, nadat ze ook al de stand gelijk had getrokken na de openingsgoal van de Australische sterspeelster Sam Kerr.

Jamaica debutant op WK

Het vrouwenteam van Jamaica doet in Frankrijk voor het eerst mee aan een WK, mede dankzij de financiële steun van Cedella Marley, de dochter van Bob Marley. Zij steunt de Reggae Girlz al jaren met geld voor onder meer kleding, eten en drinken en transport. De 22-jarige rechtsback Dominique Bond-Flasza, die afgelopen seizoen uitkwam voor PSV, deed de hele wedstrijd mee bij Jamaica. Het nationale mannenteam van Jamaica deed alleen mee aan het WK in 1998, ook toen in Frankrijk.

