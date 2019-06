De coupe van Van de Sanden: ‘Aandacht trekken? Dit is wie ik ben’

,,Zo bezien is het de laatste jaren allemaal heel snel gegaan’’, zegt Van de Sanden die vorige maand de Champions League won. ,,Zeker in de begintijd waren er mensen die niet in mij geloofden. Maar ik heb nu toch een mooie loopbaan. Daar ben ik ook Arjan Veurink (assistent bij Oranje) dankbaar voor toen hij bij FC Twente mijn trainer was. Hij geloofde in mij en is echt met mij aan de slag gegaan.’’



Nieuw-Zeeland wacht dinsdag als eerste tegenstander in Le Havre. De Nederlandse speelsters zijn tamelijk terughoudend als het gaat om het uitspreken van de doelstelling. ,,Maar de term ‘wereldkampioen’ is geen verboden woord hoor. Natuurlijk wil je als topsporter het allerhoogste bereiken. Hier dus ook, maar we hebben eerst alle energie nodig voor de groepsfase.’’