De pantercoupe van Shanice

Onderzoek Worden de Oranje Leeuwinnen kampioen? Geef je mening!

4 juni Op 7 juni begint het WK. Hoeveel vertrouwen heb jij in de Oranje leeuwinnen? Hoe ver denk jij dat ze komen en wie is je favoriete speelster? Daarnaast stellen we nog een aantal vragen over het mannenelftal.