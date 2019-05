De sterren zijn binnen bij de Oranje Leeuwinnen

Jamaica neemt voetbal­ster PSV mee naar WK

9:27 In de selectie van de Nederlandse voetbalsters zit geen enkele speler van PSV, maar toch is de club uit Eindhoven vertegenwoordigd op het WK. Dominique Bond-Flasza behoort tot de 23-koppige groep van Jamaica, dat komende maand in Frankrijk debuteert op de mondiale eindronde. De 22-jarige verdedigster is geboren in de Amerikaanse stad New York en heeft een Poolse vader, maar speelt voor Jamaica.