Deze 23 Leeuwinnen moeten Oranje aan de wereldtitel helpen

Titelkandi­daat Engeland met moeite langs strijdbaar Schotland

9 juni Titelkandidaat Engeland is het WK in Frankrijk voortvarend begonnen. In Nice maakten de Lionesses het zichzelf in de tweede helft onnodig lastig tegen een strijdbaar Schotland, maar werd de winst uiteindelijk wel over de streep getrokken: 2-1.