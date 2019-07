Dode spelmomenten zijn heilig voor Oranje

Stefanie van der Gragt wist niet zo goed hoe ze moest juichen. Tenminste, niet na een doelpunt in de kwartfinale van het WK. De verdediger van FC Barcelona hief haar armen, kneep haar ogen dicht en begon aan een dollemanstocht richting de bank. Even daarvoor had ze de Leeuwinnen ten koste van Italië naar de halve finales gekopt. 2-0, over en sluiten.