Duel met Duitsland voor Oranjevrouwen laatste serieuze test voor WK: 'Ultiem testmoment om te zien waar we staan’

De KNVB wil samen met Duitsland en België het WK vrouwenvoetbal van 2027 organiseren, de landen tegen wie de Oranje Leeuwinnen morgen (Duitsland) en in juli (België) oefenen in aanloop naar het aankomende WK. Met name het duel met Duitsland is interessant: ,,De enige wedstrijd die we voor het WK spelen tegen een land dat hoger aangeschreven staat.”

De laatste wedstrijd voor het WK in Nieuw-Zeeland en Australië deze zomer spelen de Oranjevrouwen op zondag 2 juli (20.45 uur) in Kerkrade, maakte de KNVB vandaag bekend. In Limburg, om op die manier fans van beide landen aan te trekken. Precies met die gedachte staat morgenavond de oefenwedstrijd tegen Duitsland gepland, om 20.00 uur in een uitverkocht stadion van Fortuna Sittard.

,,Dit is de enige wedstrijd die we voor het WK spelen tegen een land dat hoger aangeschreven staat”, vertelde bondscoach Andries Jonker vanavond in het hotel waar de voetbalvrouwen overnachten in Urmond, vlakbij Sittard. Duitsland staat tweede op de FIFA-wereldranglijst, de Oranje Leeuwinnen staan achtste. ,,Dit is dus een ultiem testmoment om te zien waar we staan. Wij Nederlanders hebben de neiging te denken dat we moeten winnen van lager gekwalificeerde teams, maar dit is er een van een ander kaliber. Onze manier van spelen is er redelijk goed uitgekomen tegen lager geklasseerde landen, nu moeten we kijken of we dat ook voor elkaar tegen een topland.”

Volledig scherm Dominique Janssen © ANP

‘Een wereldtopper’ is Duitsland, althans, dat vindt Jonker. Precies wat de Verenigde Staten ook zijn, het land dat de Oranjevrouwen deze zomer op het WK tegenkomt in de groepsfase. Jonker is niet van plan om zijn aanvallende intenties overboord te gooien, al mist hij wel de tot linksback getransformeerde aanvaller Esmee Brugts. Zij richt zich op het duel van dinsdag met Polen in het stadion van Sparta. ,,Heel erg jammer”, aldus Jonker. ,,Ik had heel graag willen zien hoe ze zich verhoudt tot ervaren Duitse topinternationals.”

Voor Dominique Janssen, de centrale verdediger die in uitstekende vorm is bij VfL Wolfsburg dat afgelopen week de halve finales van de Champions League bereikte, is het treffen met Duitsland een weerzien met bekenden. Onder wie Alexandra Popp (32), de veelscorende spits van Wolfsburg die bijvoorbeeld afgelopen zomer nog EK-topscorer werd met zes doelpunten voor verliezend finalist Duitsland. ,,Zij is aan een tweede jeugd bezig, zegt ze ook over zichzelf”, aldus Janssen. ,,Zij is in topvorm en is een supergoede spits. Tegen haar moet je honderd procent alert zijn de hele wedstrijd. Dat is een superleuke uitdaging om te checken hoe je erop staat op internationaal niveau.”