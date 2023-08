Esmee Brugts: ‘Er wordt vaker gezegd dat ik mag schieten zoals Lieke Martens altijd deed’

Esmee Brugts (20) stal de show met twee vrijwel identieke, schitterende doelpunten van buiten het strafschopgebied. Daarmee had ze een grote rol in de overtuigende zege op Vietnam (7-0), genoeg om groepswinnaar te worden en zo (hoogstwaarschijnlijk) Zweden te ontlopen in de achtste finales van het WK.

,,Dit is zeker een droom, dit had ik nooit kunnen bedenken", zei Brugts na afloop voor de camera van de NOS. ,,Ik ben heel blij dat dit is gebeurd en dat ik kon scoren. Het was een mooie avond."

Wat is het verhaal van haar doelpunten? Tweemaal kroop ze vanaf de linkerkant naar binnen om met haar rechterbeen de verre hoek te zoeken. Én te vinden. ,,Er wordt vaker gezegd dat ik mag gaan schieten. Ik train heel erg op mijn schot, van buiten naar binnen en dan naar de verre hoek, wat Lieke Martens altijd deed. Vandaag kon ik wat vaker hoog op het veld staan. Dat ze erin gingen, is heel erg lekker.”

Oranje keert dus terug naar Sydney, waar zondag om 4.00 uur (Nederlandse tijd) de achtste finale van het WK op het programma staat. In die stad in Australië gingen de Oranje Leeuwinnen op trainingskamp vlak voor de start van het WK. ,,Dat was ons doel vandaag", aldus Brugts. ,,We wilden heel graag terug naar Sydney.”

Jonker geniet van clubloze Brugts

Bondscoach Andries Jonker genoot vanaf de bank van de weergaloze treffers van het toptalent, die transfervrij is nadat ze uit haar contract liep bij PSV. Na het WK wil ze een keuze maken voor een nieuwe club in het buitenland.

,,Wat ik dacht bij het zien van de goals? Ze zoekt nog een club! Esmee is net 20 geworden en een geweldig talent. Dat zien we in Nederland al een tijd en onderstreept ze vanavond. Ze hoort thuis in de top en zal vast een mooie club vinden.”

Brugts tekende voor de derde en zesde treffer van Oranje, dat tegen Vietnam maar weinig moeite had om snel uit te lopen. ,,Het is gelopen zoals we wilden, daar zijn we heel content mee”, zei een tevreden bondscoach. ,,Op de eerste 2 minuten na speelden we heel geconcentreerd. En we maakten fantastische goals, geen gelukstreffers.

,,Het was een droomscenario, ook omdat er bij de Verenigde Staten tegen Portugal qua stand niks gebeurde. Dan kan je het je ook nog veroorloven om speelsters te gaan sparen. En alle meiden trainen zo geweldig. Het liefst zou ik alle reserves laten invallen, maar dat mag helaas niet.”

Lieke Martens

Martens, na vandaag WK-topscorer allertijden van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal en maker van doelpunten op drie WK's op een rij, sprak eveneens van 'een mooie avond’. ,,Als je groepswinnaar wordt en zo veel doelpunten maakt, mag je heel tevreden zijn”, zei ze tegen de NOS.

,,Ik voel me goed en kom veel aan aanvallen toe. Het team draait goed, we willen aanvallen en lekker voetballen. Esmee maakt twee fantastische, vergelijkbare doelpunten en meerdere meiden maken goede treffers. Ik ben dan aan het genieten op het veld. Dat is echt mooi om te zien.”

Martens heeft, net als Brugts, zin om weer naar Sydney te gaan. ,,Daar voelen we ons thuis. Hopelijk komen we er later in het toernooi weer terug. Maar, stap voor stap.”

