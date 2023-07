Geen revanche voor Oranje op Verenigde Staten, achtste finales wel dichtbij na heerlijke WK-kraker

De Oranjevrouwen hebben geen revanche genomen op de Verenigde Staten. Na de verloren WK-finale in 2019 en de nederlaag van twee jaar geleden in de kwartfinale van de Olympische Spelen werd het donderdag in Wellington 1-1 tegen de regerend wereldkampioen. Daarmee is de knock-outfase dichtbij: een gelijkspel tegen Vietnam volstaat dinsdag voor een plek in de achtste finale van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

De tienduizenden Amerikanen keken elkaar na zeventien minuten maar eens vol ongeloof aan op de tribunes van het Wellington Regional Stadium. Voor het eerst sinds 10 juli 2011 tegen Brazilië stond de Verenigde Staten op achterstand tijdens een WK. Het ‘USA, USA, USA’ maakte op de tribunes plotseling plaats voor het ‘Holland, Holland, Holland’, gezongen door het plukje van ruim duizend Oranje-fans.

Het was Jill Roord die voor de zeldzame gebeurtenis zorgde. De middenvelder, volgend seizoen actief voor Manchester City, begon ongelukkig aan de wedstrijd, maar daar maalde na ruim een kwartier niemand meer om. Nadat de VS kansen kreeg via Alex Morgan en Savannah DeMelo, was het Lieke Martens die zichzelf op knappe wijze ruimte verschafte en de kans gunde aan wingback Victoria Pelova. Die deed weinig met de enorme ruimte, maar Roord twijfelde vervolgens geen moment toen ze de bal voor haar voeten kreeg: bam, goal, 1-0 Nederland.

Volledig scherm Jill Roord viert feest. © AP

In Nederland zagen alleen echte nachtbrakers die Nederlandse feestvreugde. De aftrap vond plaats om 03.00 uur Nederlandse tijd terwijl de wedstrijd in de Verenigde Staten op primetime te zien was. ,,We spelen hier om 13.00 uur om het daar maar op televisie te krijgen”, constateerde ook Jonker, die het speelschema echter niet als psychologische oorlogsvoering wilde gebruiken. Zijn speelsters hadden dat ook niet nodig. Die waren meer dan ooit gebrand op revanche na de verloren WK-finale van 2019 en de verloren kwartfinale op de Olympische Spelen in Japan.

De vroege voorsprong van Nederland, dat in 1996 voor het laatst won van de Verenigde Staten, was echter niet meer dan een fijne opsteker. De Amerikanen zetten daarna namelijk de druk vol op de ketel. Meteen na de 1-0 ranselde Van Domselaar al een afstandsknal van Trinity Rodman – dochter van basketballegende Dennis – uit het doel en vervolgens werd Team USA ook twee keer gevaarlijk uit twee corners. Bij een van die corners raakte Stefanie van der Gragt geblesseerd. De verdediger, bezig aan haar laatste WK, bleek in de rust zelfs dermate veel last te hebben dat ze vervangen moest worden door Aniek Nouwen.

De eerste Nederlandse zege sinds 1996 op de VS kwam er uiteindelijk niet voor Nederland, dat de handen meer dan vol had aan vooral Sophia Smith. Het was echter aanvoerder Lindsey Horan die uiteindelijk voor de Amerikaanse gelijkmaker zorgde. Drie keer was scheepsrecht en ze knikte raak uit een hoekschop.

Volledig scherm Lindsey Horan knikt raak. © AP

Jonker probeerde met Damaris Egurrola in plaats van Katja Snoeijs, die de geblesseerde Lineth Beerensteyn verving, het evenwicht te herstellen in de slotfase, maar dat lukte nauwelijks. Esmee Brugts kreeg tien minuten voor tijd nog wel dé kans op de 2-1. Ze zag haar schot geblokt worden door een Amerikaans been, waarna het slotoffensief van de Verenigde Staten in alle hevigheid losbarstte.

Rodman schoot vlak voor tijd voorlangs, waarna Smith haar poging van de lijn gehaald zag worden door Martens en Sherida Spitse kon nog maar net een poging van Alex Morgan wegwerken. Zo hield Nederland stand tegen de Verenigde Staten, maar kwam er na negen wedstrijden zonder zege op de viervoudig wereldkampioen niet de gewenste triomf. Voor een plek in de achtste finales maakt dat waarschijnlijk weinig uit. Dinsdag volstaat een gelijkspel tegen Vietnam om de ticktets naar Australië te kunnen boeken.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Jill Roord wordt vervangen door Lize Kop Jill Roord wordt vervangen door Renate Jansen Victoria Pelova wordt vervangen door Kerstin Casparij Grote kans Oranje! Oef, Esmee Brugts is daar heel dicht bij de 2-1, maar een Amerikaans been voorkomt de Nederlandse feestvreugde. Katja Snoeijs wordt vervangen door Damaris Egurrola De helft van de Amerikanen denkt dat het 2-1 voor de Verenigde Staten is, maar de vlag is omhoog. De goal van Alex Morgan telt niet. Oranje staat onder grote druk. 1-1 GOAL van Lindsey Horan! Nu is het wel raak bij een hoekschop: aanvoerder Lindsey Horan knikt de 1-1 tegen de touwen. Luid gejuich van de tienduizenden Amerikanen in Wellington. Lindsey Horan. © REUTERS Gele kaart voor Rose Lavelle Invaller Rose Lavelle heeft de Amerikaanse frustraties moeiteloos overgenomen van haar teamgenoten. Ze schopt Jackie Groenen ondersteboven en krijgt geel. Tweede helft afgetrapt Domper voor Oranje: Stefanie van der Gragt dook aangeslagen de kleedkamers in en keert niet terug op het veld. Ze wordt vervangen door Aniek Nouwen. De bal rolt weer in Wellington. Savannah DeMelo wordt vervangen door Rose Lavelle Stefanie van der Gragt wordt vervangen door Aniek Nouwen Einde eerste helft Oranje is nog een helft verwijderd van een nagenoeg zekere plek in de achtste finales van het WK. Wereldkampioen de Verenigde Staten staat op een 1-0 achterstand door een goal van Jill Roord.



De speelsters van de VS sprinten snel naar binnen en lijken snel een plan te gaan maken voor de tweede helft. Jackie Groenen en Savannah DeMelo ruziën nog even verder. Frustraties nemen toe bij de Amerikanen. Savannah DeMelo geeft Daniëlle van de Donk een flinke tik. Ze komt weg met een waarschuwing. De Verenigde Staten zet aan. Na goed verdedigend werk van Esmee Brugts krijgen de Amerikanen twee corners waaruit Julie Ertz en Lindsey Horan gevaarlijk worden. Spel ligt nu even stil, Stefanie van der Gragt is even aangeslagen, maar lijkt gewoon verder te kunnen. Zeldzame achterstand Verenigde Staten Nederland krijgt de tienduizenden Amerikanen in Wellington steeds stiller. Nu is het Dominique Janssen die bijna doel treft. Met een fraaie volley schiet ze de bal op het dak van het doel.



De Amerikanen zijn dit niet gewend: de laatste keer dat ze achter stonden in en WK-wedstrijd was op 10 juli 2011 tegen Brazilië... 0-1 GOAL van Jill Roord! Droomstart voor Nederland! Lieke Martens speelt zich helemaal vrij en gunt Victoria Pelova de kans, maar die legt de bal niet goed af. Uiteindelijk komt de bal bij Jill Roord, die niet heel lekker aan de wedstrijd was begonnen, en die twijfelt geen moment: 1-0! Oranje viert feest. © REUTERS De start is ontegenzeggelijk voor de Verenigde Staten. Net ging al een bal langs alles en iedereen heen en nu is het Savannah DeMelo die de bal net naast schiet. 100 interlands Jackie Groenen De aftrap van de Verenigde Staten - Nederland betekent ook de honderdste interland voor Jackie Groenen. 💯 ✗ @Jackie_10_! 🦁



100 interlands Jackie Groenen De aftrap van de Verenigde Staten - Nederland betekent ook de honderdste interland voor Jackie Groenen. Eerste helft afgetrapt De herhaling van de WK-finale van 2019 is begonnen! Kan Nederland revanche nemen?

