‘Het is zo bizar dat je blijft winnen, blijft doorgaan’

Door Tim Reedijk



Ineens, midden in haar antwoord, schiet Sari van Veenendaal in de lach. Hard ook. ,,Ik ben ook gewoon moe, ik kom niet helemaal goed meer uit m’n woorden. Wat sta ik nu allemaal te lullen?”



Niet gek natuurlijk, het was al middernacht geweest en de halve finale tegen Zweden had 120 minuten geduurd. Van Veenendaal keepte een prima wedstrijd en raakte een afstandsschot van Zweden met een vingertje, waardoor die op de paal ging in plaats van in de verre hoek. Jackie Groenen deed de rest in de verlenging. ,,Hoe we speelden in verlenging zegt veel over hoe graag we dit wilden”, aldus Van Veenendaal. ,,Als je dit kan opbrengen…”