Hoe Damaris Egurrola door ruzie in Spanje bij Oranje terechtkwam: ‘Woede van toen zit nog steeds in mij’

Over alle onrust rond het Spaanse vrouwenvoetbalelftal zou je een boek kunnen schrijven. Voor de Oranje Leeuwinnen is het vrijdag ‘slechts’ de horde in de kwartfinale van het WK. Damaris Egurrola (23) weet als geen ander hoe de Spaanse verhoudingen liggen. Ze speelde een interland voor Spanje, maar onenigheid dreef haar richting Oranje. ,,De woede van toen zit nog steeds in mij.”

Spaanse onrust bij het vrouwenelftal: hoe zat het ook alweer? Vijftien speelsters gaven vorig jaar aan niet langer onder bondscoach Jorge Vilda te willen spelen. Het regent al jaren klachten over Vilda, sinds 2015 coach van Spanje. Hij zou zelfs eisen dat speelsters de deuren van hotelkamers openhouden, zodat hij kan controleren of ze wel in bed liggen. Saillant detail is echter: Vilda is ook technisch directeur en zijn vader directeur van het vrouwenvoetbal. Klachten over de coach komen dus terecht bij Vilda zelf of bij Vilda senior. Met de onvrede over onder meer de sfeer binnen de groep, het selectiebeleid en de trainingen wordt dus al jaren niets gedaan.

Voor het WK keerden sommige speelsters terug, sommigen ook niet. Anderen stelden zich wel beschikbaar, maar werden niet geselecteerd. ,,Het is heel verdrietig: veel goede vriendinnen zitten thuis, omdat ze voor de rechten van zichzelf én anderen zijn opgekomen. Daar heb ik veel respect voor. Het is niet makkelijk om daardoor een WK mis te lopen. Ik kan nauwelijks geloven dat dit soort dingen nog gebeurt.’’

Was getekend: Damaris Berta Egurrola Wienke, 23 jaar geleden geboren in de Verenigde Staten als dochter van een Baskische vader en een Nederlandse moeder. Op haar zesde verhuisde ze vanuit de Verenigde Staten naar het Baskenland. Ze spreekt daardoor Spaans, verstaat Nederlands en naast Engels spreekt ze inmiddels ook Frans. Ze speelt immers bij Olympique Lyon.

,,Als ik moet kiezen, voel ik me Baskisch en Nederlands’’, zegt Egurrola, die ook de meeste emoties voelt bij het Wilhelmus, het volkslied dat ze inmiddels zingt voor haar interlands. En dat terwijl ze in de jeugd Europees kampioen werd met Spanje en ook een WK-finale speelde. Ze speelde zelfs een oefeninterland met Spanje tegen Kameroen.

Dezelfde Vilda dreef Egurrola echter naar de Spaanse uitgang. Hij beweerde dat ze twee keer had geweigerd voor Spanje uit te komen. Haar zaakwaarnemers stelden dat het ging om uitnodigingen voor Spanje onder 23: ,,Ik was een belangrijke speelster in Lyon, maar had helemaal geen optie om als international te spelen. Je wilt voor je land op WK’s, EK’s en de Olympische Spelen staan, maar ik kreeg geen kans bij Spanje. Ik wilde toen niet langer meer wachten en kon kiezen tussen de Verenigde Staten en Nederland’’, aldus Egurrola, die door oud-bondscoach Mark Parsons bij Oranje werd gehaald.

Ik was nog jong en ik denk dat ik moedig ben geweest. Ik had niets te verliezen Damaris Egurrola

Vrijdag wacht een weerzien met Vilda: ,,Wat ik denk als ik zijn naam hoor? Ik heb er niet echt een woord voor. Veel speelsters hebben een moeilijke situatie met hem gehad, maar zij hebben zich er niet allemaal over uitgesproken. Ik was op dat moment de enige. Ik wilde de waarheid vertellen. Dat was het belangrijkste: dat de wereld zag hoe het écht was. Dat was niet makkelijk. Ik was nog jong en ik denk dat ik moedig ben geweest. Ik had niets te verliezen.

,,Mijn vader zei ook: wees niet bang en vertel de waarheid. Nu moeten speelsters zich ook blijven uitspreken, maar veel speelsters zijn bang, denk ik. Of ik zijn hand ga schudden? Geen idee. We zullen zien. Het hoort ook bij mij om respect te tonen en ik respecteer hem als coach van Spanje. Maar de woede van toen zit nog in mij en geeft mij zeker extra motivatie.’’

Bondscoach Andries Jonker gaf al toe informatie in te zullen winnen bij Egurrola, die Spanje logischerwijs van haver tot gort kent. Net als Lieke Martens, die jarenlang bij FC Barcelona speelde met een deel van de huidige internationals. ,,Sterktes, zwaktes, stijl. Ik ken de staf, heb met alle speelsters getraind en met meer dan de helft wedstrijden gespeeld. Maar ik heb nog nooit tégen ze gespeeld’’, zegt de middenvelder, die vooral heel hecht is met Ona Batlle en sterspeelster Aitana Bonmatí.

,,Ik spreek ze nog vaak en al het gedoe heeft zeker invloed gehad, maar dit is het WK. Hier wil iedereen honderd procent zijn. Dus ja, dit wordt heel speciaal’’, erkent Egurrola, voor wie een basisplek gloort door de schorsing van Daniëlle van de Donk. ,,Heel verdrietig. Daan is mijn vriendin, ook in Lyon. Ik sloeg meteen tegen het sponsorbord toen ze geel kreeg. Ik was heel boos’’, zegt Egurrola, die met Damaris op haar rug speelt omdat ze niet wilde kiezen tussen vader en moeder, welgemeend.

Ze organise­ren feestjes om met z’n allen Nederland te kijken, Iedereen in het oranje, heel leuk Damaris Egurrola

Toch ontkent ze niet dat een basisplaats tegen Spanje bijzonder zou zijn. Het wordt na het duel met de Verenigde Staten, haar geboorteland, al de tweede speciale ontmoeting op dit WK: ,,Toen ik vijf was zong ik het Amerikaanse volkslied op school. Ik wilde zijn zoals mijn idolen, Alex Morgan en Megan Rapinoe. En nu tegen Spanje’’, zegt Egurrola, die de volledige steun van haar familie krijgt:

,,Ja, ook van mijn vader. Die heeft me altijd gesteund. Ze organiseren feestjes om met z’n allen Nederland te kijken, Iedereen in het oranje, heel leuk. Dit wordt misschien wel de grootste dag in mijn leven. Al hangt dat vooral van de uitslag af. Veel landen zijn bang voor Spanje, maar wij zijn moedig en hebben al laten zien hoe goed we zijn.’’

