Kwartfinale WK: wat weet jij van de Oranje Leeuwinnen?

Lieke Martens naast Robin van Persie en Arjen Robben, Wieke Kaptein jongste WK-debutant

Lieke Martens (30) maakte tegen Vietnam om meer redenen een bijzonder doelpunt. Het was de openingstreffer bij de ruime zege die de Oranje Leeuwinnen boekten op Vietnam, maar Martens schoot zichzelf ook de geschiedenisboeken in. Zij is nu WK-topscorer allertijden van het Nederlands vrouwenvoetbalelftal.