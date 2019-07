Leeuwinnen staan nog met één been in 2009

De bal is toch geen detail, maar die arme Shanice van de Sanden heeft er constant ruzie mee. Anderen van het Nederlands elftal doen ook verkeerde dingen met de bal. Bijna niemand speelt ’m in één keer. Matige aanname, corrigeren, even goed leggen en dan pas spelen. Ze houden ’m (de bal is volgens De Dikke Van Dale mannelijk) te lang bij zich. De bal wordt verder te zacht rondgespeeld. Het wil maar niet vloeien.