Lhbt-gemeenschap: ‘Eindelijk zien we op tv stoere make-uploze vrouwen’

Diana van Limpt moet even gniffelen als ze tijdens Roze Zaterdag, afgelopen weekend in Venlo, in de kroeg om zich heen kijkt. Daar zit ze, hoor. Tussen vrouwen -alléén maar vrouwen - die ingespannen naar de kwartfinale tegen Italië turen. ,,Normaal zit zo'n kroeg vol met voetbalkijkende mannen, dus dit was wel een grappige gewaarwording.'' Ze krijgt er instant een warm gevoel van. ,,We gebruiken normaal het woord 'gebroederlijk' maar dit was 'gezusterlijk'.''