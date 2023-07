LIVE WK vrouwenvoetbal | Italië en Argentinië openen vijfde dag

Oranje Leeuwinnen wijken door ‘tapijt’ in Sydney wederom uit: ‘Zeker niet het veld dat wij gewend zijn’

De velden in de voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland zijn de Oranje Leeuwinnen nog niet echt gunstig gezind. In Sydney is de selectie van bondscoach Andries Jonker wederom uitgeweken naar een ander veld. ,,Zeker niet het veld dat wij gewend zijn.”