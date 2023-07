LIVE WK vrouwenvoetbal | Japan domineert in eerste helft en scoort twee keer in twee minuten

Op de zevende dag van het WK vrouwenvoetbal gaan we in Australië en Nieuw-Zeeland verder met drie wedstrijden uit de tweede speelronde van de groepsfase. Vanaf 07.00 uur staan Japan en Costa Rica tegenover elkaar. Later deze ochtend (om 09.30 uur) is het tijd voor Spanje - Zambia en vanmiddag (14.00 uur) komt het Ierland van bondscoach Vera Pauw ook nog in actie tegen Canada. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.