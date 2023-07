LIVE WK vrouwenvoetbal | Minimale voorsprong Oranje Leeuwinnen bij rust, Portugal brengt aanvallend niets

Andries Jonker over zijn WK-debuut, aanvallend spel en Portugal

,,Ik voel me heel goed. Een van de persoonlijke doelen om dit te doen. We zijn er en het gaat beginnen. Het gaat niet om mij. Het team wil spelen, dat is goed zo", zegt Andries Jonker bij de NOS over zijn WK-debuut, die de formatie niet prijs wil geven.

De bondscoach over de aanvallende speelsters in de basisopstelling: ,,We hebben het een aantal keer zo gedaan. Dat loopt. We hebben de bal en dan hoef je niet te verdedigen. Als de tegenpartij de bal heeft, dan willen we de bal zo snel mogelijk terughebben."



Onder Jonker won Nederland tien van de tien wedstrijden mét aanvallend voetbal. Verdedigend zijn de Oranje Leeuwinnen niet echt getest. ,,We hebben niet echt hoeven te verdedigen het afgelopen jaar. Dus dat gaan we even afwachten hoe dat gaat zijn, maar wij willen de bal hebben", aldus de bondscoach. ,,We hebben er vertrouwen in en denken dat dit het beste past bij dit team."