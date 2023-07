LIVE WK vrouwenvoetbal | Zweden en Italië strijden om eerste plek in Wellington

met video Oranje Leeuwinnen in Tauranga: wéér probleem met veld, speelsters zingen lied Claudia de Breij voor Maori

De kop is eraf voor de Oranje Leeuwinnen in Tauranga. De selectie van bondscoach Andries Jonker werd door de inheemse bevolking van het land welkom geheten tijdens een Powhiri - een welkomsceremonie - waarna de eerste training plaatsvond voor zo’n 500 enthousiaste fans. Het veld in de Bay Oval (normaal gesproken een cricketveld) zorgde echter wel wéér voor een nieuw hoofdstuk in het inmiddels merkwaardige ‘veldendossier’.