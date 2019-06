Marta is Klose voorbij en schrijft WK-historie bij zege op Italië

Italië had de eerste twee wedstrijden in Groep C al gewonnen van Australië (2-1) en Jamaica (5-0) en was dus al verzekerd van een plek in de knock-outfase van het WK in Frankrijk. Brazilië verloor met 3-2 van Australië en won van Jamaica (3-0) en had dus nog veel baat bij een positief resultaat in het duel met Italië.



Dat was ook te merken aan de wedstrijd. Brazilië gaf vol gas en probeerde de koploper van Groep C onder druk te zetten. Uiteindelijk had Brazilië de hulp nodig van de Mexicaanse arbiter Lucila Venegas om tot een goal te komen. De arbiter wees in de tweede helft naar de stip nadat Debinha na een Italiaanse schouderduw naar de grond ging. Dat cadeautje werd door Marta vanzelfsprekend graag uitgepakt. Ze zette Brazilië op 0-1 met een historische treffer. Het was namelijk haar zeventiende op een WK en daarmee is ze nu de all-time topscorer op een WK (van zowel mannen als vrouwen). Miroslav Klose stond bij de mannen op zestien WK-goals.