Martens en Van de Sanden maken WK-selectie compleet

Martens en Van de Sanden mochten een week later aansluiten dan de meeste andere WK-gangers, omdat ze op zaterdag 18 mei nog de finale van de Champions League speelden. Van de Sanden won in Boedapest met haar Franse club Olympique Lyon met 4-1 van FC Barcelona, de Spaanse ploeg van Martens en invalster Stefanie van der Gragt. Die verdedigster sloot afgelopen donderdag al aan in Zeist, omdat ze vanwege diverse blessures een groot deel van het seizoen aan de kant heeft gestaan.



Wiegman begon twee weken geleden al aan de voorbereiding op het WK, met slechts een handjevol spelers uit de WK-selectie. Ze had toen heel wat afvallers en talenten bij de groep gehaald om toch normaal te kunnen trainen. Vorige week stroomde het grootste deel van de selectie in. Maandag stond de bondscoach dan eindelijk met haar groep van 23 op het veld.



De Europees kampioen oefent zaterdag in Eindhoven tegen Australië, de enige oefeninterland in de aanloop naar het WK. Drie dagen later vliegen de ‘Leeuwinnen’ naar Le Havre, waar ze zich een week gaan voorbereiden op het openingsduel met Nieuw-Zeeland. De voetbalsters spelen daarna tegen Kameroen (op 15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims).