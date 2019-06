Minister Bruins wil WK vrouwenvoetbal 2027 in Nederland

De minister wil snel met de KNVB in gesprek gaan, om te kijken wat nodig is om het toernooi over acht jaar naar Nederland te halen. ,,Fantastisch dat ik vanavond de 'Leeuwinnen' groepswinnaar heb zien worden", laat Bruins weten. ,,Hoe mooi zou het zijn als het wereldkampioenschap in 2027 op eigen bodem plaats kan vinden?”



Twee jaar geleden organiseerde Nederland al het Europees Kampioenschap voor vrouwen. Oranje pakte toen de Europese titel. Nederland heeft de capaciteiten om ook een WK in zijn eentje te organiseren, stelt een woordvoerder van het ministerie, maar samenwerking met andere landen is niet uitgesloten.