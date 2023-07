Nieuwe VAR-aanpak bij WK vrouwenvoetbal zorgt bij scheidsrechters voor onrust en extra druk

Duel met Duitsland voor Oranjevrou­wen laatste serieuze test voor WK: 'Ultiem testmoment om te zien waar we staan’

De KNVB wil samen met Duitsland en België het WK vrouwenvoetbal van 2027 organiseren, de landen tegen wie de Oranje Leeuwinnen morgen (Duitsland) en in juli (België) oefenen in aanloop naar het aankomende WK. Met name het duel met Duitsland is interessant: ,,De enige wedstrijd die we voor het WK spelen tegen een land dat hoger aangeschreven staat.”