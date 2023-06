Opmerkelijk: oefenduel Leeuwinnen verplaatst vanwege glas en steentjes op veld, ploeg boekt ruime zege

De problemen zijn ontstaan tijdens werkzaamheden aan het veld, meldt de club. Tijdens het verticuteren, een methode waarbij in het veld wordt geprikt om het los te laten komen, zijn onderdelen die in de grond zaten naar boven gekomen. EGS‘20 is de laatste weken al bezig geweest met het leeghalen van het veld, maar voor de oefeninterland bleken er nog te veel scherven en steentjes op het veld te liggen.

Horst

Het oefenduel werd verplaatst naar Horst, Noord-Limburg, waar de Leeuwinnen deze week al in een hotel zaten en trainden. Waarom de wedstrijd niet sowieso gewoon in Horst werd gespeeld? ,,In eerste instantie is Escharen als locatie gekozen omdat dit voor beide ploegen in het midden lag van de verblijfslocatie. O19 verblijft in Zeist, de Leeuwinnen in Horst. Met locatie Escharen moesten we allebei reizen”, zo laat de KNVB weten.