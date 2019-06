Oranje koestert warme herinneringen aan Nieuw-Zeeland

Lieke Martens, Lize Kop, Liza van der Most en Shanice van de Sanden treffen een aantal oude bekenden. Martens komt in Le Havre haar voormalig FC Rosengard-teamgenoot Ali Riley tegen, terwijl Kop en Van der Most oud-Ajax-ploeggenoot Betsy Hassett treffen. Voor Shanice van de Sanden is het WK-duel een weerzien met Rosie White. De twee speelden in het seizoen 2015/’16 samen bij Liverpool.